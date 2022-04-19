台三線嘉義縣中埔到大埔路段意外頻傳，嘉義縣議員何子凡表示，縣府可比照北宜公路等地設置區間測速或科技執法，遏止肇事。嘉義縣警局局長陳明君指出，台三線中埔到大埔段全長約58公里，儀器要價約500萬左右，且還需評估路段是否能設置，目前中埔分局已有加強攔停稽查取締，降低事故機率。

何子凡指出，全台10大死因第6名是交通事故，台灣每年交通事故死亡人數2990人，造成的財務損失高達4000多億，日本人口1.25億是台灣的5倍，但交通事故死亡人數較台灣少約2636人，而嘉義縣台三線中埔到大埔段被民眾冠名為「死亡公路」。

何子凡說，根據資料3年已有11人在此路段喪命、366人受傷，以速度管理不當居多，過去北宜公路也被稱為死亡公路，後來推出區間測速，執行後違規降低9成、事故降低5成，證明區間測速是有效的。防範交通安全有「3E」教育、工程、執法，建議警察局研議作區間測速、科技執法，降低肇事機率。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏指出，區間測速造價高，目前警方已有分析易肇路段，若要裝設測速設備，還需現勘是否合適，目前以警力到現場取締為主，是否裝設相關設備還在評估當中，今年第一季跟去年相比，事故率有降低。

嘉義縣警察局長陳明君說，無論裝設測速照相與否，最重要的是建立駕駛人守法的觀念、落實安全駕駛，從源頭做起，才能真正解決問題，不讓悲劇一再上演。

嘉義大埔阿婆彎交通事故區間測速