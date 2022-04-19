購買股東會贈禮主要以科技業、電子業、金融業等為主，每年約有上百家企業採購，而小七商品卡可在7-ELEVEN共6400多家門市就近使用，7-ELEVEN商品卡共有50、100、200、500、1000元的面額，也可量身訂做客製卡，金額亦可依客戶設定，目前商品卡主要購買面額為50元或客製35元居多。

根據統計，7-ELEVEN今年1到4月平均銷售數大約較去年同期成長超過4成

此外，7-ELEVEN的「i禮讚」線上平台，亦提供禮券、商品卡、CITY飲品卡、連鎖餐飲、禮品禮盒、美妝及3C家電等上百樣企業贈禮熱門品項，主打贈禮的一條龍式服務，有效節省企業採購、選品與寄送成本。針對有各式行銷活動贈禮需求之公司企業，提供數位贈禮服務，只要線上下單付款後，即可直接透過簡訊或e-mail送禮，打破距離即時送，方便省時省事，搶攻贈禮「零接觸商機」。