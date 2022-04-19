陳有蘭溪畔樂樂谷溫泉，泉源從山壁中汩汩湧出。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，19日到東埔溫泉會勘。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉樂樂谷溫泉水源豐沛，南投縣長林明溱探勘後，研議施設管線引溫泉水到東埔；不過，由於樂樂谷位於玉山國家公園區內，開發有諸多限制，而且架設管線工程艱巨、經費高昂，因此，將改在東埔溫泉區鑿井取水。

樂樂谷溫泉位於八通關古道下方、陳有蘭溪上游，泉脈長500公尺，碳酸氫鈉泉的溫度達90℃，溫泉從山壁中自然湧出，但是珍貴的天然資源未被開發利用；因為東埔溫泉水源不足，業者出現搶水情況，因此，林明溱跋山涉水前往探勘，評估從樂樂谷引溫泉到東埔的可行性。

不過，由於樂樂谷在玉山國家公園內，如果要施設管線、興建蓄水構造物，必須經過行政院國發會審議，過程曠日廢時，而且研判通過的成功率不高。此外，南投縣政府在2003年林宗男擔任縣長時，也曾經提出樂樂谷溫泉引水計畫，但是後來不了了之。

林明溱表示，經過研議後，認為從樂樂谷施設管線到東埔，即使架設在溪谷也是工程艱巨，不僅維護困難，而且預估經費高達8000萬元，因此只好改弦易轍。

林明溱指出，埔里鎮新開發的福興溫泉，就是鑿井取水花費3500萬元；東埔本身就是溫泉區，還有溫泉露頭，因地利之便，預估鑿井經費只要1000萬元，因此，將請專家進行地質探勘，在彩虹瀑布附近尋找溫泉脈。

林明溱表示，目前，東埔溫泉區蓄水池已興建完成，包括容量200公噸溫泉池2座，及容量200公噸自來水池1座，將來開鑿溫泉井完成後，就可以抽溫泉入蓄水池，供應東埔居民及溫泉業者使用。