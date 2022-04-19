勤業眾信聯合會計師事務所19日舉辦「後疫情時代跨境投資「泰」有利」泰國線上稅務論壇，說明泰國目前經濟概況、投資優惠政策、外商在泰國投資趨勢與稅務及法律考量，包含可透過關稅策略建立成本優勢和透過併購進入泰國市場或優化架構。

近期勤業眾信舉辦一系列「東南亞地區－後疫情時代跨境投資」的線上稅務論壇，聚焦探討跨境投資的稅務議題，期望協助台商走出台灣、跨足世界。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師許嘉銘表示，泰國近期預計取消入境前PCR檢測及隔離措施，目標今年第二季將COVID-19歸類為地區流行病。此外，根據2022年泰國GDP成長率預測，私人投資將成長逾5％，超越公部門投資成長幅度，代表私人部門已積極布局搶占疫情後的復甦先機。

許嘉銘也指出，泰國在東南亞屬於開發較早且國際化較高的地區，得利於較佳的人力素質及基礎建設，向來是全球企業布局重鎮。

然而，泰國為了避免落入中等收入陷阱，亦致力產業轉型並提高人才水平，除了獎勵高科技製造業以外，部份具有附加價值的集團支援服務、銷售與服務支援辦公室等活動，也都有機會獲得投資獎勵或優惠，再加上泰國坐擁綿密的自貿協定網路，包括今年甫生效的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），提醒跨國企業可以留意與思考事前妥善規畫投資契機。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理洪以文說明，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）對泰國最大影響，還是在於提高貨品貿易的便利度與關稅消除。由於台商或華商主要的製造基地還是在亞太地區，RCEP的區域累計原則會讓製造基地與市場分布在亞太地區的企業更容易滿足RCEP原產地條件，進而取得更優惠的關稅待遇。值得留意的是，過去有許多外商企業投資泰國只看到優惠面，但忽略伴隨而來的義務，造成許多不必要的困擾，例如：投資獎勵條件和公司計畫不符無法達成、程序不合、文件不足被要求補稅等。因此，現在多數跨國企業更重視投資前的評估和規畫，包括投資獎勵面、稅務面、法規面等等的可行性分析以及和有關主管機關進行溝通交流，確保各個層面均已通盤考量甚至量化供決策使用。

Deloitte泰國稅務與法律服務領導合夥人盧俊杰表示，過去許多人認為泰國對外資的限制相當多，包括持股比例上限的要求、經營活動的管制等，造成投資不便，但其實近年來泰國透過投資促進委員會（BOI）的獎勵以及外商經營法等相關法令的修訂，讓外商經營便利度有明顯提升。不僅製造業，外資在經營服務類型行業以及買賣業時，都可以設計合法且可行的投資架構，不須冒險走在灰色地帶。RCEP和綿密的自貿協定網路，讓在泰國生產的產品在外銷各大主要市場時具有很大的價格競爭力，加上若能取得泰國BOI的進口稅減免與企業所得稅免稅獎勵，一舉數得。

盧俊杰進一步指出，泰國政府響應國際潮流，透過各種管道推廣綠色經濟與宣導氣候變遷與永續概念，包括鼓勵新能源使用、發展電動車、鼓勵企業升級成節能減排的生產設備等，也喊出2050碳中和、2065淨零等目標，跨國企業可以持續關注相關政策，提早研擬因應方案。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師廖哲莉最後提醒，台灣CFC即將實行，台灣與泰國簽訂租稅協定如無其他考量，可考慮直接投資，享受較優惠之股利扣繳稅率（5％），亦可避免CFC之衝擊。

同時，各國近期因應OECD發布的全球最低稅負制的規範指引台灣預計展開法令修訂。已經進行或預計進行海外投資的台商，需從稅務面進行全面評估，即早瞭解當地因應全球最低稅負制的稅法變動及租稅優惠相關規定，並特別注意租稅優惠對集團各地區全球最低稅負制下有效稅率的影響。此外，台灣總部亦須特別注意南向泰國投資時，外派人員政策及在泰國構成常設機構的風險，並思考因應措施以利儘早布局。