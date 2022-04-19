盛弘（8403）19日宣布，已完成桃園翰品酒店產權點交，在改置為桃園新院區後，正力拚下半年開幕，加速打造智慧醫療城，目前已規劃廣邀電子業及生醫新創公司進駐，打造元宇宙醫療場域及體驗中心。

盛弘表示，該智慧醫療城將引進資通訊技術（ICT）運用於醫療照護，提供趨向個人化的醫療或健康管理服務的Smart Care，由20位菁英醫師進駐，主動照護亞健康族群，讓社區民眾走進桃園新院區就診的流程就跟度假住飯店check in一樣的心情。除了保留原本翰品酒店高樓層的旅館客房，規劃未來可搭配觀光醫療、智慧銀髮住宅及醫護人員宿舍，成為台灣第一座智慧醫療城，帶來全新概念的醫療服務。

桃園新院區坐落於桃園火車站周邊，盛弘結合旗下躍獅藥局、哈佛健診、盛雲電商等集團資源，透過網際網路和相關技術的建置，未來民眾在桃園新院區就診，從掛號、問診、檢查到領藥的所有流程，都能感受到「智慧醫療」，大幅減少等候時間，將節省下來的時間，多逛逛醫療城提供的智慧健康照護體驗。

桃園新院區將以購物中心（Mall）的模式提供綜合性醫療健康服務，診所部分將開設醫美、眼科、骨科、復健科，以及各種慢性病等20個診間，並配置各種影像檢查設備以及開刀房，一般健檢例如無痛胃鏡，以及白內障、醫美的微整形，都能在桃園新院區進行。桃園新院區地處傳統社區，也會設置血液透析、骨科復健中心等，服務民眾的醫療需求。此外，像是婦產科、小兒科等婦幼型科別，考量到當地已有足夠的同業，因此將選擇合作的方式，歡迎當地開業醫師加入聯合執業團隊。

該智慧醫療城的智慧化將包含手術室建設、電子病歷、遠距醫療、影像傳輸、AI系統等五大面向，首要著重在資訊網路的建置，初步會先從流程的改善開始，從掛號、預約、看診、行動支付、檢驗資料連線、提醒回診等都將整合在網路裡，減少民眾等候時間。除了醫療服務，盛弘也將集團資源整合到新園區，哈佛健診提供精準健檢、躍獅智慧藥局的智慧照護、醫電數位轉型推的智慧手錶串連個人健康資料，做到主動照顧亞健康族群的Smart Care。