外界關注BNT疫苗採購進度，陳時中今在防疫記者會上宣布，合約共識已經到達最後階段，待最後細節弄清楚後，應該可以來簽約。對此，民眾黨指出，希望不是狼來了，又淪為一場騙局。

民眾黨今指出，每一個生命都該被尊重與保護，走向共存的同時，也應讓大家做好武裝面對病毒的侵害，然而兒童疫苗缺、快篩難買、配套混亂，這又怎麼讓民眾安心走向共存？

民眾黨稱，儘管有人拿出冷冰冰數據說著：孩子不太會重症，不是無症狀就是輕症。這或許是事實，然而今天一名2歲小朋友未施打疫苗重症過世，疫情如此殘酷，又怎麼讓心碎的父母甘心。當孩童急需救命疫苗，政府卻還是只顧政治、不顧防疫，用各種藉口甩鍋，買不到兒童疫苗的責任。

對於政府只要遇到BNT就是各種問題，民眾黨說，從去年的BNT疫苗購買到現在的兒童疫苗，都是政治凌駕生命的最好典範。回顧去年5月，指揮官陳時中稱BNT是大陸代工品，綠營民代和側翼網軍極力抹紅BNT，更說是即期品、次期品，一拖再拖，還大言不慚的說「現在就是買不到」。

民眾黨強調，去年永齡基金會採購1500萬劑BNT時，成功讓BNT公司承諾為台灣保留今年採購額，其中就包含兒童疫苗，也不斷向政府表達再捐蹭BNT的意願，卻總被「已讀不回」。陳時中日前更接連給了「國家有錢自己買」、「今年比較沒有疫苗需求」、「有小問題干擾採購」的軟釘子，就是不願意承認是綠營心魔作祟阻礙購買。今日陳時中公開說：「輝瑞BNT兒童疫苗應可簽約了」，希望不是狼來了，又淪為一場騙局。

「孩童打疫苗利大於弊，BNT疫苗必須儘早到位」，民眾黨呼籲，民進黨政府應收起「抗中保台」的對抗意識，以全體台灣人的性命為念，儘速採購兒童疫苗，別讓悲劇再度上演。