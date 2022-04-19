福安寺廟祝黃英烈是安溪寮當地人，2年前到福安寺接下廟祝一職，才知道這副籤詩。（張毓翎攝）

台南市後壁區安溪寮福安寺76首清水祖師籤詩很特別，把每首籤詩的「首字」串起來，可排成一篇藏頭詩，不僅吸引外地民眾來求籤，還有學者登門造訪，想深入了解，廟方表示，據說這籤詩由來是清水祖師降駕手轎所寫出來的，耗時數年，彌足珍貴。

福安寺清水祖師籤詩共76首，每首籤詩首字依序串聯在一起，變成一篇76個字的藏頭詩「臺南府嘉義縣下茄苳保安溪藔庄清水祖師靈籤詩利人方便凡我本境弟子及遠近善男信女問筮吉凶懇求禍福宜潔淨誠心許爾焚香禮拜抽出一枝再請金杯為準未卜先知明斷有應」。

福安寺廟祝黃英烈是安溪寮當地人，2年前到福安寺接下廟祝一職，才知道福安寺的清水祖師籤詩，竟是一篇罕見的藏頭詩。「很多在地人也不曉得」黃英烈說，把這76首籤詩的首字抽出來排列，便成了一篇藏頭詩，前段指這間廟的廟名和古地名、後段是教信眾如何求籤等。

黃英烈提到，約莫1年多前，有一位成功大學的教授來廟詢問這副籤詩，但那時候他剛接任，不太了解籤詩的背景，後來看之前資料紀載，據說是清水祖師降駕手轎，由轎手寫出來，而且這76首並非一朝一夕就能完成，是歷過好幾年才整理出來。

至於求籤方式，黃英烈說，信眾可依照求出來的籤號，索取對應籤紙，籤詩內容包含它的釋解、詩解、短評及採用的歷史人物典故，不少人是來求生意、學業方面有關的，如果信眾抽到不好的籤，廟方也會安慰他「時機還未到，下次再來求求看」。