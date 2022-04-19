立法院長游錫堃昨在立法院舉行「新國會園區選址計畫」啟動記者會，宣布將拜訪可能落腳處的地方政府。今天首站前往台北市政府，與隔離中的北市長柯文哲進行視訊會議。游錫堃表示，合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土，他個人抱持開放態度，興建也許需要10年、20年或更久，但期盼未來能讓下一代覺得我們承擔了。

立法院長游錫堃昨天在立法院舉行「新國會園區選址計畫」啟動記者會，將依序拜訪北市、新北、台中、彰化、宜蘭等直轄縣市政府。他表示，興建後續還有很大的工程，自己任內把地點確定下來，就感到很滿意。

啟動記者會召開後，游錫堃今天旋即前往北市府進行拜會。他表示，北市長柯文哲在2017年協助立法院現址的用地變更，把原屬台北市府所有的「國中用地」變更為「機關用地」，一舉解決累積數十年的用地爭議，也同意「無償撥用」，讓他感到非常感謝。

游錫堃說，去年4月15日立法院在新冠役期陰影下，邀集政治或國會研究專長，及建築、都市設計、都市計畫專長的專家，成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」，作為立法院的幕僚小組，協助遴選遷建的合適地點，並審議通過「未來國會5大發展願景」。

游錫堃說，五大願景分別是名符其實的最高民主殿堂、全國人民集遊陳抗中心、國內外遊客之參訪地標、公民教育的民主教室、華文圈憲政民主的典範。因此，「諮詢委員會」，衷心期待台灣未來的新國會園區，能成為國際華文圈民主政治及開放國會的典範。

游錫堃表示，歷年來針對遷、改建地點的建議處共15個，加上柯文哲近來積極提出的4個新地點，總計已有19處，其中光是位於台北市的地點就有10處，包括立法院現址原地改建、中正紀念堂、202兵工廠及聯勤司令部、空軍總部舊址、華山藝文特區、華光社區、台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等。

「合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土。」游錫堃說，他個人是抱持開放態度，希望藉此機會聽取各界意見，以完善立法院遷建的期前評估報告，爾後報告將送請由立院各黨團推薦委員成立的委員會做最終決定。他強調，興建也許需要10年、20年或更久，好的開始是成功的一半，衷心期盼未來面對國家社會的下一代時，會覺得我們承擔了。