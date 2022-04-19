臺大雲林分院今年初引進新一代婦科「FemiLift 菲蜜莉雷射設備」，解決夫妻「難以溝通的磨合障礙」，右起婦幼醫學中心徐明洸主任、馬惠明副院長、婦產部張廷禎主任、一般外科賴鵬升主任、婦產部郭慧雯護理師。（周麗蘭攝）

更年期女性常有尿失禁、陰道乾澀的隱疾，乳癌患者做荷爾蒙治療也有不好說的陰道問題以致療程中斷者多，臺大雲林分院引進最新型雷射婦科雷射機器，提供婦女自費診療。

臺大雲林分院婦產部主任張廷禎指出，更年期婦女尿失禁、產後漏尿的原因是下方的結締組織萎縮，該院引進新一代婦科「FemiLift 菲蜜莉雷射設備」，伸入陰道進行雷射，汽化老舊組織，使該層結締組織緊實，並且托高尿道，改善尿失禁，自一月引進以來已治癒多名女性尿失禁患者。

許多婦女長期做凱格爾運動以控制尿失禁困擾，卻不見效，張廷禎解釋，凱格爾運動是利用提肛肌拉扯肛門陰道和尿道下面的結締組織，但老化的組織，筋膜是鬆散的，若老年人做再多也不會有效果，必須先恢復筋膜的緊實度，透過雷射產生新的結締組織，才有足夠的支持和托高的作用。

張廷禎說，一般人的提肛肌收縮力不好，通常要做超過1000下凱格爾運動才有辦法隨心所欲的拉扯提肛肌，附著在尿道引導下面的筋膜鬆散，即使提肛肌有力氣，但筋膜鬆散拉了還是產生不了效果。

他建議，科技進步，做凱格爾運動1萬下的效果可能不如做雷射3次；雷射做1至2次之後再配合做凱格爾運動，也會有加乘性的效果。

除了尿失禁，更年期婦女、接受婦科癌症及乳癌抗荷爾蒙治療的婦女，因雌激素分泌減少，以致陰道失去彈性和張力，往往和性伴侶產生「難以溝通的磨合障礙」，張廷禎說，這都可以藉由婦科雷射治療改善性生活滿意度，只要約好治療時間，過程約10分至15分鐘即可完成。

他說，女性朋友私密處卡卡的、癢癢的不舒服，私密處暗沉、分泌物變多、有異味，或經常性的反覆感染也都適用婦科陰道雷射，該雷射可運用在內外陰部治療。

一般外科賴鵬升主任表示，患有荷爾蒙高敏感的婦科癌症患者和乳癌患者常因陰道困擾而中斷治療，影響被低估，使用陰道雷射可以兼顧局部治療及非荷爾蒙藥物的安全性，改善陰道萎縮乾澀的困擾，重拾自信與幸福，這也是一般外科患者的福音。

張廷禎目前是臺大雲林分院婦產部主任，也是台大醫學系副教授，專精於婦女泌尿障礙、尿失禁、骨盆器官脫垂等問題，他是「婦女尿失禁及骨盆脫垂同步懸吊手術系統」的發明人，獲得台灣、日本、中國、美國、巴西等五國專利。