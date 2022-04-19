楊鎮浯縣長表示，「金寧鄉運動園區」未來將提供鄉親一處兼具運動休閒、親子互動與地景生態等多功能用途的好地方。（金寧鄉公所提供）

金門金寧鄉人口激增，躍居全縣第2大鄉鎮，縣府規畫推動「金寧鄉運動園區」，首期工程今天動土開工，未來將提供鄉親一處兼具運動休閒、親子互動與地景生態等多功能用途的好地方。

金寧鄉運動園區第1期工程共規畫4座籃球場、1座網球場，涵蓋整地、植栽美化與休憩空間等附屬設施和工程在內，由金寧國民中小學主辦，鴻邁工程顧問有限公司設計監造、靖宇工程有限公司施工，預定工期自2022／4／13~7／15 ，工程經費新台幣2398萬元。

縣長楊鎮浯表示，縣府陸續打造兼具多元、友善和自然的共融式公園，尤其重視可及性及區位利用性2大選址條件。其中「金寧鄉運動休閒園區」位於「金寧中小學區」臨游泳池東側，為結合校園空間規畫的親子遊憩公園，在金寧鄉戶籍人口於今年3月達到3萬3790人，進入全縣第2大鄉鎮的發展新階段，希望未來能提供社區、學校和居民一處多功能活動的好場所。

鄉長楊忠俊也說明，「金寧鄉運動園區」朝兼有羽球館、籃球館及桌球館等3館建置的共融式公園方向規畫，未來除做為學校、社區運動休閒之用，也可提供地區舉辦各項大型球賽，甚至承辦國際賽事，達到功能性最大化的目標。