國民黨縣議員們19日召開「品德如此！如何帶領宜蘭，走向宜蘭光榮」記者會，要宣傳廚餘桶應該是貼宜蘭市公所清潔隊，不是用來宣傳個人。

日前有網友在臉書PO文，宜蘭縣政府環保局發送的廚餘桶上貼宜蘭市長江聰淵名字的貼紙，質疑該廚餘桶是誰贈送的；國民黨議員們19日召開記者會指江聰淵，「黑心政客！換標偷政績」，誤導民眾以為是宜蘭市公所贈送的；江聰淵回應，貼紙內容只是為了加強宣導，讓民眾更清楚如何回收廚餘，沒別的用意。

宜蘭縣政府響應環保，購置17萬8000桶家用廚餘桶，委託各鄉（鎮、市）公所的清潔隊及村里鄰長協助將家用廚餘桶發送至縣內每一戶縣民手中；該藍色桶子上印有「廚餘回收瀝水宜起來」及「宜蘭縣政府敬贈」字樣。

網友在該則臉書PO文底下瘋狂留言，「這種事情都做的出來，真敢」、「有人把自己當垃圾桶還貼姓名貼在上面」、「他是分類在廚餘嗎」、「濫用公家資源，行使個人之選舉廣告，知法犯法最不可取…..」等不堪字句。

國民黨縣議員們19日召開「品德如此！如何帶領宜蘭，走向宜蘭光榮」記者會，由縣議員楊弘旻率先開砲，冬山鄉的都沒有貼任何貼紙，這根本就是拿別人的牲禮，做自己的功德，誤導民眾，選舉要正正當當，拿出屬於自己的政績跟政見白皮書。

縣議員莊淑如表示，這個廚餘桶就是生熟廚餘都能回收，所以那貼紙也是誤導民眾，連政策都搞不清楚方向，還大辣辣的貼出來；縣議員黃琤婷則說，要宣傳廚餘桶應該是貼宜蘭市公所清潔隊，不是用來宣傳個人。

宜蘭市公所清潔隊長周順虞表示，有些民眾還是會把垃圾跟廚餘搞混，而清潔隊人員又位於第1線的執行人員，避免同仁要做第2次分類，才貼貼紙讓市民更明確了解，而貼紙上面列出的是家用最常產生的廚餘，並無誤導民眾，勿小題大作。

宜蘭市長江聰淵表示，環保局委託市公所發送廚餘桶，清潔隊為了有更完善的宣導，在背面貼上廚餘的分類項目，純屬善意提醒，方便民眾跟清潔隊人員雙方執行時更方便，也沒有覆蓋宜蘭縣政府贈送廚餘桶的文字，如用市長名字不適當，之後有其他正面宣導，那改成清潔隊名字好了。