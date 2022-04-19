保健飲品白蘭氏於母親節前夕，推出「白蘭氏萃鷄精」全新改版，雙雙提升膠原蛋白與蛋白質含量，讓濃郁醇厚的滋味增添綿密細緻的口感，期待為身處不同人生階段的女性消費者，一次提供滋養與美妍的雙重呵護。有感於現代女性身兼多職的處境，同時汲取消費者對於保養的深層需求，白蘭氏打出「養顏養力、雙效合一」的主張，並邀請在工作與家庭之間保持絕佳平衡的隋棠代言。

白蘭氏萃鷄精針對萃鷄精口感、營養持續精進，以滿足各年齡層飲用需求。看準廣大女性族群的愛美天性，也體貼現代女性在事業與家庭追求平衡的體力支出，全新白蘭氏萃鷄精提升膠原蛋白與蛋白質含量，每100毫升富含5600毫克的優質膠原蛋白及10克蛋白質，滋補營養、補充體力的同時，也讓氣色更顯豐潤光采，無論平日保養或孕期、產後補身，皆能同時兼顧，一次達成「養顏、養力」的雙重功效。

為了充分展演白蘭氏萃鷄精的精髓，品牌力邀隋棠擔綱年度代言人，除了肯定隋棠經營職場與家庭面面俱到，也看重隋棠勇敢突破世俗框架，樂於展現真我面貌的自信。而隋棠也對於「女人，不管幾歲都要活出自己喜歡的樣子」的品牌訴求深感共鳴。隋棠大方分享：「年輕的我，無時無刻追求『超完美』，但現在的我，很珍惜歲月與歷練留在我身上的印記，反而想保有『自然美』，那是一種由內而散發出來的光澤，也代表了不須過分妝點，袒露真實自我的理想狀態。」