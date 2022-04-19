本土疫情持續炸鍋，連演藝圈都拉警報，除了三立電視《一家團圓》演員李燕、服裝師確診，今（19日）再傳節目《就是這味》有染疫工作人員，主持人姚元浩已被匡列，他參與的另一檔TVBS實境節目《來吧！營業中》證實暫停拍攝。

三立都會台《就是這味》19日傳出製作人、剪接師確診消息，三立表示：「都會台周一晚間10點《就是這味》製作人PCR結果為陽性，已依規定在家休息，相關接觸同仁皆已進行快篩並自主健康管理中。」主持人姚元浩也因此遭到匡列。

姚元浩透過經紀人表示，「目前快篩呈現陰性，並開始進行自主管理。」至於是否會影響TVBS《來吧！營業中》的拍攝進度，製作單位表示：「目前還有存檔，不會影響播出，但姚元浩的外景部分確定取消。」

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