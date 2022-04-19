中國人民銀行降準幅度比市場預期小，加上大陸疫情及港匯續弱，港股長假後19日復市，曾大跌逾600點，收市21,000失而復得。

恒指低開412點，報21,106點，跌幅曾縮至326點，高見21,191點，但其後賣壓明顯加劇，恒指最多跌621點，見20,896點全日低，之後跌幅收窄，半日挫406點。午後在上午波幅內走，恒指最終跌490點或2.3％，報21,027點。大盤全日成交1,155.86億港元。

國指挫217點或3％，報7,167點。科指曾跌逾4％，午後低見4,140點，收市挫163點或3.8％，報4,156點。

指標個股部分，騰訊收跌2.8％，報364港元，成交居首達64.66億港元。招行突免去田惠宇行長職務，執董王良主持工作，股價全日跌11.5％，報52.9港元，居成交金額榜第二位，亦為表現最差藍籌。領展升2.3％，為表現最好藍籌。