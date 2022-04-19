兆豐銀行信貸星座排名出爐，天秤座居線上進件之冠。根據兆豐銀行內部統計數據顯示，在12個星座中，線上進件客群前三名依序為第一名天秤座、第二名巨蟹座以及第三名處女座；其中兆豐銀分析，屬於基本星座的天秤座及巨蟹座，因天生具有勇於行動的性格特色，及熱愛享受便利服務的特質，如動動手指、資金到手，因此對於線上申辦信貸的行為表現，也明顯較其他星座積極許多。

拜網路發達、金融科技推陳出新之賜，以往民眾必須親自到銀行櫃台才能申辦的信貸服務，現在只要透過網路銀行或行動銀行，就可以線上申辦快速取得資金；除了上述三星座，另外兆豐銀也指出，線上信貸客群屬金牛座者，經分析40歲以下人數占比逾7成，顯見金牛座的年輕族群，雖不在前三名之列，但他們善於分析和尋找適合自身需求的貸款產品，對金融利率有較高的敏銳度，是個性屬於穩健型的星座族群。

兆豐銀行除了分析進件客群特色，也特別推出結合星座的「金牛好友月」信貸優惠活動，除了提供低年利率、低開辦費的優惠，核貸後兆豐銀行也會立即發送簡訊及郵件通知客戶進行線上簽約對保，讓民眾免跑銀行、免等待，還能指定貸款入帳日，提供最即時的資金支援，從111年4月21日至5月21日，都是「金牛月」，兆豐銀還對金牛座的客戶再放送一波新的低利行銷優惠，凡是金牛座民眾，透過兆豐銀行線上貸款平台「信貸e把兆」申辦信貸，即可享有年利率最低1.83％起，以及開辦費只要新台幣1,500元的雙重優惠。

以貸款金額30萬元為例，借款期間5年，各項費用1,800元（開辦費1,500元、信用查詢費300元）計算，總費用年百分率2.07％起，等於每月平均繳付本息僅需約5,237元。