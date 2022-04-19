美國聯準會可能加快升息與縮表速度，政策態度鷹派不利市場氣氛，但與過去緊縮循環相比，目前美國與新興市場經濟基本面的主要差距在於通膨，其中新興亞洲因經濟展望正向，且通膨遠低美國，加上大陸延續寬鬆，使得新興亞洲更具投資吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，統計過去20年新興市場通膨水準，較美國平均高出2.4個百分點，較高通膨代表較高利率與資本成本。但根據去年底的數據，新興市場通膨水準卻反過來較美國低3.4個百分點，原因來自於前所未見的財政刺激、商品價格飆升及疫情後供應鏈問題所推動。

且與歷史相比，新興市場經常帳狀況在目前利率緊縮週期中明顯改善，截至去年底新興市場經常帳盈餘佔GDP比重0.3％。即較低的通膨水準，與較佳的經常帳狀況，顯示利率高點可能會低於前幾次週期水準，新興市場較過去更能經受住美國緊縮政策的影響。

富蘭克林證券投顧指出，再就大陸疫情短期內未見降溫，導致防疫限制措施加嚴，預期將對服務業、消費帶來明顯衝擊，製造業也受到影響。摩根士丹利因此將大陸今年GDP成長率預估調降0.5個百分點至4.6％。但現階段官方在防疫之際，也高度關注保護經濟與製造業供應鏈免受太大打擊。例如採取閉環式管理模式，允許工廠繼續生產，因此在疫情同等嚴重的情況下，大陸整體供應鏈的韌性可能已較以往更強。

大陸專注防疫政策，評估一旦疫情受控，決策者將會迅速採取行動恢復生產，同時放鬆貨幣政策，並加速推動基礎設施建設，寬鬆政策立場，與西方國家為應對通膨壓力採取緊縮政策，反其道而行，將可能強化大陸市場乃至整體亞洲市場的投資吸引力。