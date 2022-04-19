梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）在每年春天登台的珠寶展，向來是台灣上流社會名媛淑女的社交盛事，今年也不例外，即起至4月23日在松菸文創園區登場的Signature頂級珠寶展，展出逾200件、總價逾40億的珠寶與腕表，其中有兩件ZIP項鍊是特別為迎合台灣VIP喜好而打造，一款甫在W&W表展發表的Lady Arpels Heures Florales腕表，也立刻送來台灣展出，可見對台灣市場的重視。

梵克雅寶Etincelles d’emeraudes可轉換式項鍊，11顆共重39.04克拉哥倫比亞祖母綠，1億9650萬元，是展場最貴的一件作品。（Van Cleef & Arpels提供）

創立於1906年的梵克雅寶珠寶，以大自然、幻想故事及綺麗童話為創作靈感，每件珠寶或有典故，或融入拆換式設計，讓珠寶不僅只是珠寶，彷彿還有了生命，其中又以芭蕾舞伶胸針、ZIP項鍊、神秘珠寶表和隱密式鑲嵌珠寶等作品最受台灣VIP的青睞，珠寶融入趣味巧思的設計和精緻工藝，不僅可以典藏傳世，還能把玩，更添收藏價值。

工坊才剛完成的Zip Antique可轉換式項鍊，立刻來台展出，鑲嵌168顆藍寶石與523顆鑽石，1970萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Zip Couture項鍊白K金項鍊，鑲嵌藍寶石與顆鑽石，1640萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

今年來台有兩件ZIP項鍊，一是Zip Antique可轉換式藍寶石項鍊，一是Zip Couture藍寶石項鍊，據悉已有VIP鎖定，有可能會留在台灣。ZIP項鍊於1938年獲得專利，歷經十餘年研發才在1951年正式問市，特色是以拉鍊為設計靈感，打開拉鍊是一條Y字項鍊，垂墜在粉頸胸前，閉合時就又化成一條手鍊，纏繞在女人的手腕，轉換過程滑順流暢一如真正的拉鍊，應證世家「黃金之手」（Mains d’Or）創新設計與匠藝。

甫在W&W表展發布的Lady Arpels Heures Florales腕表，表盤上12朵花會以綻放的方式報時，也搶先來台展出，725萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

上個月才在W&W表展發布的Lady Arpels Heures Florales珠寶表，則是展場另一個最受矚目的焦點，表盤上有12朵顏色姿態各異的花朵，以花朵綻放的方式顯示時間，十分唯美浪漫，又充滿驚喜，台灣VIP得以優先玩賞，機會十足難得。

梵克雅寶以《羅密歐與茱麗葉》為靈感打造的Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針，4310萬元 。（Van Cleef & Arpels提供）

以萬中選一的珍稀寶石打造的Pierres de Caracteres個性寶石系列，也是珠寶藏家的最愛，一件Etincelles d’emeraudes可轉換式項鍊，鑲嵌11顆共重39.04克拉哥倫比亞祖母綠，要價近2億元，是展場上最貴的一件作品。另一件Halley可轉換式黃鑽項鍊，主石是一顆11.29克拉的豔彩黃鑽，可與同系列的白鑽戒指搭配成套，兩顆主石可拆解彼此交換，增添不少玩賞珠寶的趣味。

梵克雅寶Halley可拆換式黃鑽項鍊，主石為11.29克拉艷彩黃鑽，1億5350萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

唯美浪漫的仙子胸針，更是不乏忠實粉絲，由於每個舞伶仙子的神韻不同、姿態各異，每年總會吸引藏家定期上門選購。另有融入隱密式鑲嵌工藝 (Mystery Set）的珠寶作品、以及Heritage典藏系列骨董珠寶作品等，皆不乏所愛。

梵克雅寶Fee des papillons芭蕾舞伶胸針，830萬 。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Bouquet celeste指間戒，主石為16.34克拉藍寶石，5350萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶以隱密式鑲嵌打造的Fuschia胸針，3710萬 。（Van Cleef & Arpels提供）

呼應繁花盛開、生意盎然的春天氣息，梵克雅寶特別在珠寶展場外的湖畔打造一座歐式花園，園內種植各種奇花異草，VIP在鑑賞珠寶之餘，也可在花園休憩賞花，更添浪漫。