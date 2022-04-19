明華園總團成立至今93年，以傳承傳統戲曲為職志，同時和新時代接軌，第三代成員陳昭賢近年擔任總團執行長，在疫情多變的年代裡，做了很多嘗試，包括錄製播客（Podcast）、開直播，最近還和HTC（宏達電）攜手合作推出「海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」，以打造歌仔戲元宇宙的企圖心，和新時代接軌。

NFT是新興的非同質化代幣，也是一個數位資料庫，有意收藏其中資料的人，可在平台上購買與售出。明華園總團就從近年大戲《海賊之王——鄭芝龍傳奇》取材，打造海賊之王珍藏版NFT卡包，同時加入動漫元素，讓戲迷可用不一樣的方式收藏珍愛的歌仔戲內容。

陳昭賢表示，NFT卡包是總團踏入元宇宙的第一步，未來她想搭建數位線上的博覽會，打造一座明華園總團的博物館，「等這座線上博物館發展完成，就會像線上電影院一樣，可用手機、電腦，或是互動式頭盔欣賞，還可以泡在虛擬實境的歌仔戲裡，用360度看戲。」

陳昭賢現年34歲，可說是「少年頭家」，團長也就是她的父親陳勝福，也越來越放手讓她有發揮創意的機會。她觀察，NFT是一個數位正版的概念，「目前在華人市場、台灣市場還不普及，但未來會越來越普遍，也讓藝術家有不同的形式可以呈現作品。」

雖然介面是新穎的形式，但陳昭賢仍是想呈現傳統戲曲之美，能聽能看，包括飾演鄭芝龍的當家小生孫翠鳳有12款，飾演女主角李好的青年演員陳昭婷有8款，「這20款真人版設計每款都有30秒的劇中經典唱段，唱腔也是歌仔戲的特色，特別是在NFT上有戲曲唱腔供收藏，這很稀有，也可說是台灣首創。」

值得一提的是，卡包還有250張「隱藏版」霸王卡，可收藏孫翠鳳的海賊之王霸氣笑聲，還可參加台南壓軸場VIP門票的抽獎，日前已抽出15位幸運兒。4月22日將有第二波抽獎，可至VIVE BYTES活動官網https：//bit.ly/3DLFQT3 查詢。《海賊之王——鄭芝龍傳奇》現場演出將於4月30日、5月1日在台南文化中心登場。