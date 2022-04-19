本土疫情續燒，國民黨智庫直言，民進黨政府防疫政策改採所謂的新台灣模式，但沒有配套、更沒有超前部署，指揮中心公布的指引相較各國相對陽春，推給地方政府，又讓民眾無所適從，缺足夠的新冠藥物、快篩試劑，也還沒有輝瑞／BNT兒童疫苗，「新台灣模式」淪為捉襟見肘的政治宣傳口號。

國民黨智庫指出，中央並未考量各縣市的人口數多寡與醫療量能，匆促公布的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」猶如中央將輕症居家照護的推給地方政府，不僅民眾無所適從，基層診所醫師也頻頻向中央喊話，要求「糧草」必須充足、「不要為了省小錢而花大錢」。此外，缺乏安全兒童疫苗與快篩試劑的校園，更只能藉由停班、停課來保障兒童避免染疫。

國政基金會執行長柯志恩認為，日本文部科學省早在2021年就已各發放80萬份快篩試劑給全國高中、高教階段學校，70萬份快篩試劑給中學、小學、幼兒園，而南韓也由學校發放快篩試劑，並建議學生每週進行兩次自我檢測，並將結果上傳至健康監測APP。

柯志恩表示，德國也要求學生於開學後的前3週每週進行3次快篩，之後每週2次，完整疫苗接種滿14天者可免快篩。很明顯的，先進國家的校園防疫措施多是發放快篩試劑來取代全面停班停課，柯志恩強調，Omicron病毒現在已經兵臨城下，政府缺疫苗、缺藥物、缺快篩的「超前部署」，已經犧牲了學童的受教權。

柯志恩認為，日本對於一般輕症居家照護者（自宅療養者），除了透過手機、電話對居家照護者進行健康監測外，也主動提供必要的食物、血氧機，以及24小時醫療諮詢服務，相較之下，根據指揮中心所公布的「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，台灣對於輕症居家護理者的照顧相對陽春。

柯志恩強調，各縣市人口比例與資源不一、醫療量能又明顯不均，再加上由兩歲幼童不幸過世的事件中亦可發現，現行1922專線無法提供居家護理者實質助益。如果中央政府不積極提供協助，未來隨著輕症人數不斷增加，恐難以避免憾事再次發生。