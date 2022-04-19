打造歌仔戲元宇宙、平日裡的排戲，還要錄製播客（Podcast），明華園總團陳昭賢可說是忙得不得了，她表示，這兩年因為疫情狀態，演出時有停擺可能，她開始思索還有什麼方式可以和觀眾互動，特別是她忙完工作回到家，女兒都睡著了，讓她興起錄製兒童床邊故事的念頭。

陳昭賢表示，播客是另一個和小朋友溝通的管道，「也因此我們多了很多新的小觀眾，還有新手爸媽也因此認識我們團隊，固定來聽我們講明華園總團故事。」

陳昭賢表示，她和先生攜手合作，錄音和剪接，「我們用中文說故事，講解歌仔戲唱腔，小朋友的接受度很高，之前還曾經有25萬的下載率。」陳昭賢表示，她因為太忙了，她期許自己未來的更新頻率可以更高一點，有機會和觀眾有更多互動。

陳昭賢的母親、明華園總團的台柱孫翠鳳也願意聽女兒的話，做了很多新嘗試，像是開直播，和觀眾互動，或是這次拍攝NFT的過程，也使出渾身解數，拍了2千多張照片，用力呈現喜怒哀樂表情，最後才精選出20張，供觀眾收藏。

老團正在進化，並沒有揚棄傳統，而是願意和新時代溝通。而作為老團與新時代接軌的橋樑，陳昭賢表示，傳統戲曲需要更多年輕觀眾，「不管是元宇宙還是播客，都是用年輕人熟悉的方式，和他們溝通，這對傳統戲曲而言是一個特別的突破，我們願意嘗試，假如失敗，那就再修正，重點是要找到新的方式和觀眾互動。」