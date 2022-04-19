連江縣疫情指揮中心指揮官劉增應今（19日）主持會議時表示，本日新增4例確診病例，包括36882、36883、36884，另1例為18日晚間確診，尚無案號。其中36882、36883於18日上午因有上呼吸道症狀至衛生所看診，經快篩為陽性，疫調後發現2人曾分別與台灣返馬的36884接觸，而其在台同住友人已被通知確診，3人PCR檢測後均確診。

劉增應指出，昨晚進行社區快篩97人，篩檢出1人陽性，進一步PCR檢測結果為陽性，目前尚無案號。目前已匡列居家隔離71人，另外縣市轉介居隔3人，其中56人PCR採檢陰性，18人結果尚未出爐。

由台返馬造成疫情傳播的指標案例36884，短期內2度往返台馬，4月11日從台灣搭台馬之星返馬，之後陸續到過東莒、南竿，4月14日搭台馬之星回台灣，4月17日從松山機場搭機飛往南竿，再搭乘東海明珠至東莒。

36882、36883足跡曾到南竿介壽獅子市場、承鮮捷購物商場、國軍952福利營站等處。

指揮中心呼籲，與確診者路徑同時段重疊民眾進行自主健康管理，避免不必要移動、活動或集會，無症狀者暫無需採檢，出現症狀應儘速就醫採檢，即使篩檢陰性，尚有潛伏期及偽陰性可能性，請避免出入公共場所。