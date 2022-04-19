國內新冠肺炎疫情延燒，連五日單日確診破千，近日有學童確診臨時停課，家長也被迫請假照護，臉書粉專「衛福部1957福利諮詢專線」今日發文提醒，要申請防疫補償金，一定要有居家隔離通知書，也整理防疫7點請領資格。

「衛福部1957福利諮詢專線」表示，防疫補償金分為本人被匡列隔離的防疫補償金與照顧者防疫補償，可請領每日1000元補助，申請期限自受隔離檢疫結束之日起算2年內，可透過線上申請或臨櫃受理辦理。

防疫補助金申請資格與方式。（圖／翻攝衛福部1957福利諮詢專線臉書）

當事人被隔離請領資格：

1.接獲衛生主管機關開立居家離通知書

2.隔離期間未領有薪水

3.未違反隔離規定

照顧者防疫補償請領資格：

1.照顧生活無法自理（見下表）之受匡列隔離對象

2.受照顧者接受居家隔離通知書

3.受照顧者未違反隔離規定

4.照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作

防疫補助金申請資格與方式。（圖／翻攝衛福部1957福利諮詢專線臉書）

防疫補助金申請資格與方式。（圖／翻攝衛福部1957福利諮詢專線臉書）

值得注意的是，如果家長跟孩子都收到居家隔離通知書，只能擇一請領；如果家長是請有薪假（包含半薪假），則不符請領資格。若是學校宣布預防性停課，孩子沒有跟確診者接觸，不會收到居家隔離通知書，就沒有補償金可以申請。