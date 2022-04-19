為了要與瑞士一線鐘表品牌互別苗頭，Grand Seiko近來動作頻仍，兩年前為慶祝60周年推出一款恆定動力陀飛輪機芯，已讓世人驚豔，今年更正式在「鐘表與奇蹟」（W&W）表展發表Kodo恆定動力陀飛輪腕表，正式量產上市，向世人證明Grand Seiko已具備高級複雜功能的製表能力，技術不假外求。

Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表採用自製研發機芯，將陀飛輪與恆定動力系統整合至同一軸心，研發技術創鐘表史先河，締造全新里程碑，命名為「Kodo」，在日文有「心跳」的意思，以獨創的運作和精心設計的聲音，可透過鏤空設計與藍寶石水晶背蓋傳出，更添精緻機械的律動之美，全球限量20只。

Grand Seiko致力開發珠寶表市場，Masterpiece系列白獅珠寶表，奢華破表，26萬歐元。（Grand Seiko提供）

除了推出高複雜功能腕表，高價珠寶表也是Grand Seiko致力開發的新領域，以白獅為靈感打造的Masterpiece系列珠寶表即是一例，由於雄獅是品牌的象徵，白獅更是珍貴稀有，更添王者氣勢，全球限量5只。

Grand Seiko歡慶計時碼表15周年紀念限量表，1萬2500歐元。（Grand Seiko提供）

Evolution 9系列今年推出五款Spring Drive機芯運動表，兩款採GMT機芯，兩款為GMT計時碼表，和一款200米潛水表。