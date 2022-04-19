三星Galaxy系列手機竟能防彈？網上流傳的一段影片，是兩名烏克蘭士兵之間的閒聊，其中一名士兵從口袋裡掏出他受損手機，竟然為他擋下一顆7.62公釐子彈，可謂是超級幸運。

這段影片最早發布在Reddit上，2名烏克蘭士兵在下雪天的戰壕裡閒聊，其中一人展示了他一段幸運的遭遇，原本放在胸前的手機，剛好擋下了一枚足以致命的子彈，這枚子彈斜向嵌進手機裡，如果子彈再深入一點，那將是致命的。

Smartphone Takes a Bullet Saving Ukrainian Soldier / Location Unknown

這段影片經過轉傳與分流，在Reddit原連結仍獲得超過 52,000 次點讚，有些人也留下一些有趣的回應，比如聯想到以前戰爭的「幸運硬幣」、「幸運打火機」等等。

另外還有人聯想到「上古神機」諾基亞3310，不過其他人繼續創造3310傳說，「如果它是諾基亞，它仍然可以繼續運作」、「如果是諾基亞，子彈會反彈回射手身上」

據《韓聯社》的報導，從手機外觀及大小判斷，它是三星Galaxy S21 FE，或者是Galaxy S20 Plus。