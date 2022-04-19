夏天警報響起，正是各家姐姐妹妹們爭奇鬥艷的季節，你也絕對不能落後！今天小編就整理出4個跳舞APP，讓你在聽音樂的同時，還可以鍛鍊好身材。

#有心跳-舞蹈跳舞學舞神器

有心跳-舞蹈跳舞學舞神器（圖／APP Store）

這是一款通過智能AI在家自學舞蹈的應用程式，且風格多變，主打女團舞、Hiphop、Locking、Breaking等多種舞風，還有專業舞蹈老師的教學，加上保姆級的慢速教學，即使是舞蹈初學者也能輕易跟上。除此以外，不僅能在手機上使用，還能投影在筆記型電腦上，更方便學習。

#Poser-AI體感運動

Poser-AI體感運動（圖／APP Store）

Poser也同樣運用了AI技術，蒐羅了一系列海內外的健身博主跳舞影片，讓用戶在室內就可以跟著螢幕跳舞運動，再打開手機的前置鏡頭，就可以讓APP幫你打分數，還能獲得反饋。此外，Poser還融入了類遊戲的設計介面，跳得越好，就能獲得越多的經驗和金幣，讓運動這件事變得更加有趣！

#Active Arcade活力街

Active Arcade活力街（圖／APP Store）

想運動，但又不想花錢上健身課？活力街完全可以滿足你的需求！透過AR技術，將目標投影在手機或平板電腦上，你需要做的就是在時限內碰到這些目標，看似簡單，實則會讓你瘋狂爆汗，絕對讓你氣喘吁吁！最好玩的是，你可以和朋友一同競賽，比誰的分數比較高，不過要小心，可能在你流到汗前，就先笑倒在地上呦。

#口袋節奏

口袋節奏（圖／APP Store）

最後就是口袋節奏APP啦～模式多樣，除了有單人跳舞以外，還有運動闖關、多人組隊等模式，最近還新增了體感跳繩，從簡易到困難多種難度供你選擇，即使是健身小白也能開心運動！這款APP還使用了虛擬形象，讓你跳舞不尷尬。自己一個人孤單運動難以堅持的話，還可以呼朋引伴一起來運動，不僅更加有趣，還可以刺激勝負欲，越瘦越快！

夏天要到了，快點把這篇收藏起來吧！