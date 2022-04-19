中國大陸目前的每日新增確診病例持續處於高點，星展集團觀察美國和英國的經驗，大約需要六星期時間可以達到確診個案的高峰，外加6星期的時間完全消退，據此估計中國許多地區和香港的疫情，如果遵循相同模式，可望在夏天附近降至Omicron病例擴散前的水準。

星展集團認為，因此預期經濟和商業活動將恢復到疫情前的水準，特別是境內消費、店面銷售、旅遊和製造業產出，目前陸股的風險報酬有利持續投資，以中國股市的前瞻本益比為例，已降至低於歷史均值的水準，較2017年的高點已下滑近七成，本淨比則是處於負1個標準差之下，兩者均處於近7年的低點。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，陸股目前有「3C」的買點浮現：Cheap便宜，Clarity 清晰，Catalyst催化劑。股價便宜評價面部份，顯示下檔風險相對有限，而支持資本市場的監管政策則會是催化的活力來源，政策面已開始清晰，將會提出支持的政策，因此星展對中國股市的看法轉趨樂觀。

今年的中國經濟表現，實際上是不太理想，星展集團近日調降中國2022年GDP年增率，自5.3％降到4.8％，估計中國人行會持續調降準備金率，對於貨幣政策的寬緊態度和聯準會剛好相反，星展銀行因此也估「貶」人民幣兌美元的未來走勢，第二季價位約6.48，第三季則約6.6，和俄烏戰爭這段期間來持穩的人民幣匯率，有所不同。