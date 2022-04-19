國銀大陸聯貸案又驚傳踩雷！金管會銀行局副局長林志吉19日證實，國銀對大陸補教機構「瑞思英語」8,000萬美元聯貸案，在2021年8月就發生違約情況，共有三家銀行參貸，銀行團在2021年11月間向瑞思發出加速到期通知、執行通知，並向金管會通報重大偶發事件，據銀行提供的資料，三家國銀對該家公司沒有其他自貸案，去年12月已達成和解，目前沒有債權債務關係。

林志吉指出，此聯貸案當時達餘額8,000萬美元，其中，6,500萬美元是聯貸案、1,500萬美元是循環動用額度，而這1,500萬美元沒有動用，所以銀行團全部授信就是6,500萬美元，三家參貸行都是國銀，沒有陸銀，據了解，這6,500萬美元皆無擔保品，只有保證人，但也沒有全額損失，因為銀行已採取採取抵銷存款、啟動訴訟程序，有追回部份債權。

林志吉表示，瑞思集團在2021年8月間就發生違約情況，聯貸案的主辦行、管理行展開債務協商程序，銀行團在2021年11月間發出加速到期通知、執行通知，並向金管會通報重大偶發事件，相關參貸銀行陸續增提、打銷備抵呆帳，並採取抵銷借款人存款，啟動相關訴訟程序等債權保全措施。這三家國銀在大陸都有分支機構，此次聯貸有分別用OBU、國內分行承作。

據了解，此次其中一家銀行為中信銀行，而相關呆帳已在去年全數提列。