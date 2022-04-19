立法院副院長蔡其昌出身海線，過去多次禮讓林佳龍出線，此次面對黨內市長提名人選話題，始終維持一貫低調作風，鴨子划水，進可攻退可守。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

民進黨台中市長徵召提名進度延宕，最強母雞難產引發地方大老與基層集體焦慮，決定共推屯區立委何欣純，要給主席蔡英文多一個選擇；呼聲最高的立法院副院長蔡其昌，一貫沉著低調不口出惡言，避免影響團結。綠營戰將PK，影響最後整合，牽動選情發展，引發關注。

政壇人士指出，民進黨內一直視蔡其昌為林佳龍接班人選，經營海線多年，歷練、形象與聲量，都具有全國性能見度；何欣純出身屯區、屬性草根，地方服務紮實，在其他選區知名度卻明顯不如蔡。

屬新潮流系的蔡其昌，極有機會在游錫堃之後，掌舵國會當龍頭，使得他在林佳龍去年表態不選台中市後，態度一直曖昧不明；何況此役挑戰民調頗高的盧秀燕，是場硬仗，若未勝選、或輸得不漂亮，都將影響日後政治生涯布局。

政壇分析，基層對蔡的不積極承擔累積不滿，才有何欣純的公開表態。近年屯區受惠74環線交通帶動人口激增，成為新興大票倉，何本屆就橫掃近15萬票、全國最高，吸票機實力不容小覷；王義川表態參選，實為爭取舞台備戰下屆立委選舉，與何欣純2個「六年級生」一搭一唱，話題十足。

盧秀燕近來勤跑山海屯，不隨口水起舞，全力拚市政爭取市民認同，她長年在原市區經營，媽媽市長的親切形象深植人心，本屆打敗林佳龍被認為是縣區整合成功；向來親近新潮流的何欣純，卻在正國會暗助下高調表態，派系相爭是否影響整合？蔡其昌的低姿態凸顯從政智慧，選戰正式起跑後，才能快速整隊。