國內疫情嚴峻，今（19日）本土確診個案飆升1626例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也宣布，全國各縣市必須在1周內啟動居家照護管理措施。一名女網友表示，未來可能發生1人確診、全家都要居家隔離的情況，因此貼心列出「14天儲糧清單」，吸引一票網友朝聖筆記。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文表示，目前台灣極有可能發生1人確診、全家都需要居家隔離的情況，屆時生活飲食上勢必會有很多不方便的地方，因此列出14天儲糧清單，提供大家參考。

儲糧清單包括常用調味品，如鹽巴、糖、醬油、油品等、沖泡飲品，如沖泡式豆漿粉、奶粉等，以及雞蛋、氣水、米酒或其他酒類，她也提到，青菜部分可看個人喜好準備，米的話則是以每人每天300克的量為基準，準備約半個月的份量。

此外，衛生紙、女性生理用品，以及居家常備藥品，如止痛藥、退燒藥、消炎藥、外用藥膏藥水、藥用酒精、燙傷藥膏等也應事先準備好，不過衛生紙準備一般存量即可，不用特意多買。

她提醒，不要買平時不吃的調理包、泡麵或各式罐頭，「現在的泡麵保存期限很短的，平常吃不慣，也別想著關起來可以吃得慣」，並建議，存糧應保持流動，即吃、用一半就補足一半，未來才不用擔心分流的話沒辦法購買，也可以減少外出採購時接觸感染源的可能性。

貼文一出立刻湧入網友朝聖筆記，「真的非常感謝分享，我昨天還在列單子，想破腦子也想不出那麼多備品」、「感謝分享，我也按照日常所需多備了2周的存貨存糧，萬一有事不至手忙腳亂，過了六月沒事就自然消化」、「稍微備多一些些，減少外出採購次數也是好的」、「平常不吃的調理包跟泡麵真的不用特別囤，去年怕封城，結果買了一箱泡麵，結果過期一半」。

也有網友表示，「可以準備冷凍蔬菜水果，冷凍白綠花椰菜、三色豆、藍莓、草莓，蒜和蔥也可以多準備，切好冷凍保存」、「不斷電的話會買麵粉，至少可以啃饅頭」。