宜蘭縣衛生局公布縣內確診者足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣衛生局公布縣內確診者足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣衛生局公布縣內確診者足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央19日宣布宜蘭縣新增61個確診者，晶園會館喜宴案增加6人，家庭聚餐案增加2人，另1個確診者是進香團確診的家人，還有5位參加全中運輕艇項目選手確診。

因晶園會館喜宴傳播鏈持續擴散中，南澳鄉還有許多案例疫調中，南澳鄉公所呼籲鄉民盡量不要移動，避免增加染疫的風險。

宜蘭縣衛生局公布確診者足跡，案35771號4月16日晚上8時45分至9時，在全聯福利中心礁溪店（礁溪鄉育才路1號）。

案34798號4月10日上午10時至10時30分，在喜互惠生鮮超市順安店（冬山鄉永興路二段54號）；4月10日上午11時至12時，在佛光慈惠寺（冬山鄉佛光路260號）。

案34314號、案34795號4月11日下午2時至3時，在盛德壇（員山鄉賢德路2段297號）；4月11日晚上6時至6時30分，在喜互惠生鮮超市二結店（五結鄉中正路三段111號）；4月13日下午3時至3時30分，在養生堂中醫診所（羅東鎮林森路101號）；4月14日晚上7時10分至7時15分，在7-11杰昇門市（五結鄉二結路107號1樓）。

案34807號4月12日上午11時至11時30分，在宜蘭大學（宜蘭市神農路一段1號）；4月12日上午11時30分至12時40分，在宜蘭監理站（五結鄉中正路二段9號）；4月12日中午12時40分至下午1時30分，在羅東民生市場停車場（羅東鎮民生路6號）、羅東夜市山珍海味炸物及隔壁冰品；4月13日上午11時至11時20分，在南澳郵局（南澳鄉蘇花路二段351號）；4月13日上午11時30分至11時35分，在南澳鄉公所（南澳鄉蘇花路二段381號）；4月14日上午5時至5時37分，搭乘區間車4111車次（南澳至羅東）；4月14日上午5時40分至6時50分，在羅東轉運站（搭乘05：50班次直達台北科技大樓站）。

案35400號4月13日上午11時30分至12時，在7-11頭城門市（頭城鎮青雲路三段96號1樓）；4月14日上午7時30分至8時，在7-11頭城門市；4月14日上午8時30分至11時在烏石港；4月15日上午11時30分至下午2時30分，在宜蘭捐血站（宜蘭市擺厘路16-7號）；4月16日上午11時至12時，在頭城鎮立體育館（頭城鎮復興路145號）；4月16日下午1時至3時，在頭城鎮立體育館健身房；4月16日晚上7時至8時，在7-11頭城門市（頭城鎮青雲路三段96號1樓）。

案33985號4月14日下午1時至1時10分，在7-11南澳門市（蘇澳鎮南強里蘇花路328號）；4月14日下午1時40分至1時45分，在清心福全宜蘭南澳店（蘇澳鎮蘇花路2段346號）；4月14日下午4時至4時20分，在南澳郵局（南澳鄉蘇花路二段351號）；4月14日下午4時30分至4時40分，在萊爾富便利商店宜蘭南澳店（蘇澳鎮蘇花路2段268號）；4月14日下午5時至5時5分，在南澳阿財檳榔。

案35773號4月12日上午8時30分至10時30分，在有巢氏羅東交流道店（五結鄉五結路三段328號）；4月12日上午10時35分至12時30分，在中華電信羅東中正門市（羅東鎮中正路82號）；4月13日上午8時10分至8時35分，在羅東巨森早午餐店(羅東鎮體育路7號)；4月13日上午8時50分至下午5時10分，在有巢氏羅東交流道店；4月14日上午8時30分至下午5時10分，在有巢氏羅東交流道店；4月14日晚上8時15分至8時35分，在全聯福利中心羅東光榮店（羅東鎮光榮路200號）。

案35758號4月13日上午11時33分，在一橋彫刻股份有限公司（五結鄉仁五路三段90巷96號）；4月13日下午5時1分，在矮房子團購宜蘭北成店（羅東鎮國華里四育路97號1樓）。

案36262號4月13日下午5時45分，搭乘葛瑪蘭客運（台北至羅東）。