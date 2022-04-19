Melody分享居家防疫SOP。（陳俊吉攝）

Melody以一身粉嫩洋裝登場，展現春天模樣。（陳俊吉攝）

時尚媽咪Melody今（19日）出席時裝品牌快閃店活動，育有2個女兒的Melody透露目前每天都會嚴格要求家人一回家就要更衣、洗澡，用鹽巴、溫水漱口，做好所有防疫措施，「畢竟我們也防疫了2年多，大家都有自己的SOP，我們就是相信自己，做好該做的，重視防疫。」

與她一起主持《11點熱炒店》搭檔沈玉琳日前主持台中餐會，事後爆出與確診足跡重疊，是否會為此感到擔憂？Melody表示，「我覺得我們儘量放寬心，以平常心面對，就好防疫工作，像是快篩等等。」

再被問及日前Ben（白吉勝）、徐小可夫妻因不滿停課標準放寬，在直播中怒轟衛福部長陳時中一事，Melody緩頰表示，「每個家庭都有自己的考量、觀察、想法，現在每個家庭就是做好該做的，大家將心比心、擁有同理心，在這個世代所有人都非常辛苦，尤其現在大家都有很大的壓力、緊張、恐慌，這是必然的這也是一個過程，大家目前就是最好自己該做的。」

Melody日前與YouTuber這群人合作拍片，是否有喚起她體內的「戲胞」，她笑說：「我是有戲劇的靈魂，尤其是喜劇的，之後有機會一定會嘗試。」她也表示目前工作一切照常，沒有因為疫情受到影響。