台南市議會定期會19日進行教育局工作報告時，市議員蔡旺詮指接獲家長投訴，某高中畢業旅行時，領隊涉及性騷擾，但卻遲遲沒有進度，呼籲教育局應嚴格督促並盡速協助處理。教育局表示，因該校屬國教署管轄，已向上通報。校方則說，案發後不僅召開性評會議，輔導室也介入關懷及諮詢，並完成調查報請國教署檢核中。

蔡旺詮指出，日前接獲家長投訴，指上個月23日某高中畢業旅行時，發生性騷擾案。任職旅行社的領隊，本身也是大學生，涉嫌對該校女學生性騷擾，受害人數高達6人以上。據家長轉述，第1天有人受到騷擾後，旅程中擔心受怕，非常痛苦，直到第3天學生們受不了壓力痛哭失聲，案件才曝光，隨即就近在新竹報案，由新竹警方受理後，再移交台南警方進一步偵辦。

蔡旺詮認為，事情經過快一個月，據說加害人尚未接受性平委員會約談，也沒有偵辦進度釋出，家長更沒有任何資訊，可以說相當離譜。整個過程中，只有社會局前往關切，教育局並無積極主動的作為。

他還強調，雖然加害、受害雙方都不屬教育局管轄，但未來若回歸市府轄下，教育局必須有更積極的態度，不能視而不見。

教育局長鄭新輝表示，如果這是台南市轄下的案件，處理的SOP絕對不是這樣。學生受害本就該主動調查，將再深入了解該校的處置方式是否欠妥當，也會建議校方主動向家長說明調查進度，還會透過相關窗口向國教署了解案情進度。

校方則指出，上個月到北部畢業旅行時，最後一天行程來到六福村，有學生反映這名大學生領隊的言語讓人不舒服，且在簽名時會故意碰觸她們的手而報告老師；當時就報警並立即啟動性平調查，除了通報國教署，也由教官看管這名領隊不得接觸學生。

至於回到學校後，校方也對學生、導師製作調查及蒐集資料，並召開性評會議，輔導室亦介入關懷及諮詢，目前除已完成調查報請國教署檢核中，還要求該名大學生就讀學校限期完成調查，並告知調查結果，再回報國教署。