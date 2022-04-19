中國大陸房地產投資下滑，水泥需求承壓、疫情擴散封城，開工率降，價格拉抬不易、煤炭等能源成本高漲影響利潤，西進水泥廠上半年營運挑戰高。亞泥（1102）中國市場第一季獲利年減7成。台泥（1101）指出，水泥事業受到大陸水泥市場影響，購煤成本也倍數增加，營運面臨挑戰。

台、亞泥認為，大陸市場營運可望從第二季末開始逐漸好轉，預期下半年表現將可優於上半年。

不只是台、亞泥中國市場第一季營運欠佳；根據中國水泥網統計，中國大陸第一季水泥產量達3.87億噸，年減12.1％。產量是12年前的水準。

西進水泥廠指出，目前中國大陸房地產投資下滑，使得水泥市場需求承受壓力，而水泥產業又為高能耗產業，能源成本占水泥生產成本達五成上下，煤炭價格高漲造成水泥生產成本上升影響到一定利潤。

在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK），近期已在香港聯交所公告第一季的盈利預警。

亞泥中國表示，第一季盈利預期減少，主要就是由於第一季集團產品銷量下降及煤炭成本上漲所致。

台泥也預期，2022年的水泥事業，在大陸水泥營運市場受到大陸房地產需求不佳、發貨量受到影響；同時尚有烏俄戰爭及國際政經情勢動盪，水泥及發電等事業之購煤成本也倍數增加，今年的挑戰較過去二、三年嚴峻。

整個產業環境是近幾年最低的，不過，市場指出，中國大陸疫情已達高峰，當地政府已逐漸採取放寬經濟活動，部分地區控管解緩，復工、刺激消費等措施推動，加上雨量減少、開工率回升，預期水泥市場需求可望在第二季中下旬恢復季節性需求回升。

台、亞泥表示，依水泥傳統淡旺季來看，大陸水泥市場在第三季可逐漸恢復成長，第四季預期可回到今年高峰。