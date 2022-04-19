近日本土確診病例暴增，被匡列居家隔離的人也變多，針對隔離、匡列和通報相關問題，衛福部長陳時中表示，請大家「自主應變」，等候衛生單位後續指示，引發網友熱議。有不少網友紛紛直言，「自立自強」、「那還需要政府幹嘛」。

有民眾表示，自己快篩陽性後在家等了4天卻都無人聯繫。陳時中表示，新北市因為確診人數較多，盡力在做居家照護，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方，盡量一人一室，靜候通知。另外也傳出管委會不讓外送員上樓，無法將商品送到居家照護的民眾家門，陳時中則希望大家將心比心，外送員只要適當登記，對於大樓公寓沒有風險，逼確診者出來拿對於大樓風險更高。

此事也在PTT上引發網友熱議，「你們要自立自強」、「自立自強」、「你們要自立自強的意思？」、「人民自立自強？？？下台拉」、「定調了，人民自立自強，違規一樣罰款」、「你各位要自立自強」、「自立自強，自主應變，我一條線」。

還有些網友則說，「自己處理，但是要罰錢喔」、「說個笑話超前部署」、「翻譯：你們怎麼自我自己知道、但我不要說」、「笑死，要隔離人還自主應變喔」、「都是人民的錯」、「白話就是：過正常生活，確診不要驗，除非重症才去看醫生」、「是在叫什麼，這禮拜沒作業抄啦」、「那還需要政府幹嘛」、「你乾脆直接宣布完全解封，我就給你台階」、「DPP還沒被人丟雞蛋丟鞋子真是奇了」。