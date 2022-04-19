湯姆克魯斯為全體演員設計3個月的嚴格飛行訓練。（UIP提供）

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演《捍衛戰士》暌違36年再推續集《捍衛戰士：獨行俠》將於下月25日搶先美國在台上映，18日晚間釋出最新幕後花絮，身兼製片的阿湯哥，為求畫面真實，不僅親自駕駛戰機，更為全體演員設計3個月的嚴格飛行訓練。

阿湯哥透露其實本來沒準備好要拍續集，「直到有一個值得拍續集的故事，還有等到科技更發達，才能更真實地呈現戰機飛行員的經驗」，於是他們便和海軍與捍衛戰士學校密切合作，研究如何真實以戰鬥機拍攝，「若真要拍，就要親自駕駛F-18戰機。海軍還要求你彈射之後，就必須能夠在水中求生，就得接受艱難的海底逃生訓練，當你一墜入海底，就得試著逃出機艙。」

製片傑瑞布洛克海默也表示：「第一集改變一個世代的觀影體驗，能再次坐上戰機真是令人興奮，所有空中飛行場面必須來真的，因此演員都需要接受3個月的嚴格訓練。」阿湯哥為全體演員設計全面性的飛行訓練，首先試飛單引擎飛機，習慣機艙內的空間感；接下來就是L-39教練機，學會特技飛行，體驗駕駛戰鬥機的感覺；然後就進階到F-18超級大黃蜂戰鬥機，真正從航空母艦甲板上起飛。

導演約瑟夫柯金斯基補充：「演員們也必須學會操作攝影機，他們坐進戰機駕駛艙就必須自己當導演，也教會他們拍攝和打光，知道怎樣才能呈現最佳畫面。」所有新生代捍衛戰士演員提到，大家都會認為演員親自駕駛戰機是一項不可能的任務，但阿湯哥安排的訓練讓，我們有能力去駕駛戰機，讓拍攝有萬全的準備，「大家都表現優異，一直到現在都不敢相信我們真的做到了，對自己感到無比驕傲」。