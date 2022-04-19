達標不申請，最重將被關五年。金管會銀行局19日公布，第三方支付業者以2021年日均代理收付金額計算，超過10億元但仍未達20億元者共有樂購蝦皮、綠界及拍付三家，若2022年日均金額逾20億元，就必須向金管會申請電子支付機構執照，否則將是刑責，處五年以下有期徒刑、得併科罰金1億元以下。

銀行局副局長林志吉表示，銀行局今年初針對第三方支付業者替電商平台提供金流服務的金額，進行調查，透過無店面公會轄下電支委員會，函請八家市場上較具規模的第三方支付業者，提供2021年一整年度的代理收付款項資料，其中有三家接近要強制申請電支機構執照的門檻，一家則逼近10億元。

三家即負責蝦皮購物代理收入的樂購蝦皮，另外則是在各式電商平台的綠界與拍付（Pi錢包）。

這三家業者今年是否就會觸及20億元的門檻？林志吉表示，這是要由業者自行釐算，主動申請，否則是觸犯電支機構管理條例第五條，即達一定金額後未申請執照，繼續經營代理收入，將是刑責，最重處五年、得併科新台幣1億元以下罰金。

但先前立委關心的樂購蝦皮應該不會申請電支執照，而是階段性任務完成後就會退場，改由中信銀行接替，負責蝦皮電商平台的代理收付。