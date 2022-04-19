美媒研究公開的衛星照片發現，中國最近在一座大型預警雷達旁建造一款全新 的遠程預警雷達，這種雷達可以探測數千公里外發射的彈道導彈及地球軌道上的衛星，而從雷達陣面的佈置方向判斷，該預警雷達陣地的探測範圍可以覆蓋整個日本國土。

據《觀察者網》引述美媒《防務新聞》報導，由商業衛星圖像公司Maxar Technologies發佈在谷歌地球上的圖像顯示，大陸山東省的一座山上在2022年2月的衛星照片中顯示已建成一座新的大型相控陣雷達（LPAR），該雷達緊挨著此前建造的另外一座長程預警雷達，但雷達陣面朝另外一個方向。

報導說，這張照片和美軍鋪路爪(Pave Paws)長程預警雷達不同的是中國新型雷達只有一個陣面。《防務新聞》稱，新的雷達在2019年11月之後的某個時候建成，可能會給解放軍提供北韓、韓國、日本大部分地區甚至俄羅斯遠東部分地區發射彈道導彈的預警。

報導指出，這個基地有另外一部單陣面雷達，朝向不同的位置。中國另外也在浙江省和黑龍江省建造了數個大型預警雷達，可以從多個角度對日本、朝鮮半島和臺灣地區進行遠程預警。此外，中國還在新疆庫爾勒建設另一個雷達基地，提供針對印度的早期預警。

《防務新聞》表示，這種雷達除了對彈道導彈發射提供警告外，還可以用於衛星跟蹤和一般空中監視。

對於中國遠程雷達的預警能力，報導表示，尚不清楚當下中國遠程雷達具體性能指標。而另一種典型大型相控陣雷達─美國著名的鋪路爪AN/FPS-115雷達的波束可以從陣列的中心軸偏轉60度，允許每個陣列覆蓋120度的方位角。而此前中國發佈的大型相控陣雷達照片顯示，陣列也是傾斜的，類似於AN/FPS-115，這種陣列允許波束指向3度到85度之間的任何仰角。

美軍的鋪路爪雷達具體性能參數並未正式公佈，外界估計它能夠探測3000海里（約5600公里）範圍內雷達截面積為10平方米的目標。

報導表示，中共全面軍事現代化計劃過程中，為提高戰略態勢感知能力投入大量資金。中國的大型預警雷達是中國預警、導彈防禦和空間跟蹤網絡的組成部分，該網絡還包括越來越多的天基傳感器和超視距雷達網絡。