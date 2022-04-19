《原子少年 ATOM BOYZ》於上周日（17日）晚間8點在TVBS歡樂台、精彩台以及LINE TV同 步首播，一開播即登上LINE TV時段人氣冠軍。令人意外的是，首集討論度最高的片段之一，竟是舞蹈總監生氣「教訓」選手的影片，不少觀眾表示看到韓國籍老師金智湖因為失去耐心，憤而飆出「母語」韓文的反應相當可愛。

自韓國與BTS表演總監交情匪淺的金智湖，此次擔任《原子少年》舞蹈總監，在首集內容「行星初現」中，協助木星成員排練舞蹈動作，由於木星選手身材高大，節奏感原本就需特別加強，金智湖不斷強調拍子卻看不到進展，心急之下就用自己的母語大聲提醒選手「叉叉拍子、拍子、嗯甚麼嗯？」令選手們嚇到頻頻道歉，沒想到片段播出後，網友們反而被金智湖吸引，「覺得金姐好可愛」，還有網友點出選手不懂韓文踩到地雷，原來在韓國對長輩不可發出「嗯」顯得敷衍沒禮貌。

首集開場，80位少年齊跳節目主題曲《原來的少年》，吸引許多網友紛紛表示「表演超好看」、「準備Cover練習中」，網上更是迅速出現女版《原來的少年》，原來是來自與《原子少年》同一個韓國體系培訓中心「舞客星」的13位舞藝精湛女孩，她們身著吊帶裙與白襯衫十足夢幻，跳起舞來卻一點都不嬌弱，動作俐落、力道十足，絲毫不遜色正版《原子少年》。

影片一上架，立馬被網友號稱為「原子少女」，稱讚「C位節奏感很強」、「可以原地出道」，《原子少年》目前也在TikTiok開啟活動邀請粉絲一起挑戰主題曲《原來的少年》，示範影片中可看到本身就是舞蹈老師的「金星」選手藍弟演繹2段舞蹈難度不同的段落。《原子少年ATOM BOYZ》自4月17日起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。