北屯機捷特區，近幾年隨著美商好市多量販店插旗，加上擁捷運與74號快速道等交通優勢，吸引全台各地建商爭相湧入插旗，可說是台中推案最火熱的區段，且案案熱銷！其中，惠宇營建機構旗下的惠信建設，預計5月中推出北捷特區第六案「惠宇碧柳MORI」，產品規劃30～60坪、二～四房+樓中樓，每坪開價45～50萬元。據悉，目前超過1,800組客戶預約賞屋！

惠宇營建機構今年單是上半年，就陸續在新竹、台中推出四個預售新案，總銷合計達160億元。其中，北捷特區「惠宇碧柳MORI」總銷約60億元；台中市南區「惠宇國圖館案」，每坪開價55萬元起，產品規劃30～60坪二～四房，總銷60億元，預計6月進場。

值得一提的是，惠宇營建機構三年多以來，陸續在北捷特區推出六個建案，且案案創下快速完銷紀錄，每坪單價從首案「惠宇敦北」的2字頭，到最新第六案「惠宇碧柳MORI」，每坪開價站上4字頭、上看5字頭，單價翻倍漲！

惠宇建設總經理顏定滄苦笑著說，「北捷特區，三年來土地翻倍漲，每坪造價也從13、4萬一路漲到18～20萬，加上嚴重缺工，房價不漲很難！」

「惠宇碧柳MORI」基地面積廣達2,198坪，鄰近雙鐵共構松竹站與捷運綠線舊社站，是北捷特區前所未有的大規模開發，吸引大批民眾預約賞屋！

顏定滄說，北捷特區深受科技人青睞，無論是中科人或是竹科人，均看上北捷特區未來的發展潛力，預估北捷特區已購客約有三成是科技人。「惠宇碧柳MORI」全區0店面純住宅，採取全齡化社區規劃，擁有二房、三房、四房與樓中樓等多元室內格局，坪數也以最適居的30～60坪為主，重新定義都會菁英嚮往的生活型態。

位於北屯機捷總站旁，敦富七街、敦富六街間的「惠宇一方庭」，甫於今年4月正式落成，也是惠宇建設在北捷特區完工的第三案。走進「惠宇一方庭」，只見大樹、前庭、長廊、茶屋、後院，一進又一進的視覺饗宴，彷彿走入日本頂級渡假飯店，坐擁滿園森態綠意，感受全然的舒適與放鬆。

顏定滄說，「惠宇一方庭」的空間哲學，正是舒適、功能、格調的最佳寫照。從大方退縮的迎賓廣場開始，善用1,600坪一字型基地呈現層次美感，將原有高低落差，以雙進式門廳、雙景觀中庭，塑造四面環綠的靜謐視覺；規劃大面落地窗景的社區閱覽室，也帶入日式侘寂美學，讓時間與光線做設計，四季皆有不同美感。

「惠宇一方庭」除了豐富的公設規劃外，公共空間的每扇大窗，除了採光引綠，也自成一幅畫框，如同日本足立美術館的「生之掛軸」般，窗裡窗外皆是畫。