網紅夫妻Halo-Mavis本月13日透過直播宣布兩人和兒子都確診，且入住隔離旅館。Mavis不久前才跟澎恰恰簽下1集25萬共40集的合約，讓澎恰恰進帳1,000萬，兩人上(3)月30日和澎恰恰同台，2週後的13日晚間小孩收到確診通知。面對生活上突然的轉變，全家一邊對抗病毒，一邊打包行李難免慌張，因此夫妻倆也在臉書上分享防疫包，並描述確診後的症狀。

Mavis透露，進到隔離旅館後一開始不會給任何藥品，因此建議要先準備好，避免遇到緊急狀況太匆忙。她列出10樣必帶物品：首先是「快篩，由於疫情嚴重，建議家家戶戶平時都要準備，才能在有症狀時，趕快先監測自己；第二是「維他命C、維生素D」，可以促進免疫系統調節，對抗病毒感染；第三是「退燒藥」，可準備一般退燒藥或是普拿疼，以備不時之需。

Mavis說，她確診後最明顯的症狀是「喉嚨痛」，而且「是會整個燒聲的那種」，因此可以準備一般感冒藥來舒緩不適，也可以準備蜂膠，「噴在喉嚨上比較舒服」，不過這要看每個人對蜂膠是否能夠接受。再來是最重要的「溫度計」和「血氧機」，若是到隔離旅館會提供，但若是居家隔離則需要自己準備，「每天定時量體溫觀測」是有必要的。Mavis也建議，可將澳洲茶樹精油滴在泡澡水裡，有助於舒緩跟放鬆心情。

還有要注意的是，衛福部核可的「清冠一號」，是醫生診療後核可才可以拿到的處方藥，按照醫師囑咐定時服用。此外，若是有帶小孩一同隔離（全家確診的狀況），可以在視訊診療後和醫師討論孩子病況，視情況開退燒感冒藥，並多喝水、多吃有營養價值的水果，養成好的抵抗力才能對抗病毒。

最後，因為確診而讓周邊的人遭匡列被影響，Halo-Mavis對此深感抱歉，並在文末承諾：「我們都會給予因這次影響到的同事，無論是匡列或確診皆發放補助」。