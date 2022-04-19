「南山截水溝計畫」一、二期已陸續完工，市府持續向中央爭取經費推動三期。（台中市新聞局提供／陳淑娥台中傳真）

行動市政會議19日移師沙鹿區公所召開，台中市水利局長范世億進行「海線南山截水溝計畫」報告。（陳淑娥攝）

為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，中央與地方攜手合作分三期執行「南山截水溝計畫」，總長度約9.4公里，一、二期下游拓寬段及上游延伸段已陸續完工，市府持續向中央爭取經費推動三期，約需65億元，完成後改善367公頃淹水地區造福約1萬9000人。

行動市政會議19日移師沙鹿區公所召開，由市長盧秀燕主持，水利局長范世億進行「海線南山截水溝計畫」報告，在地民代包括副議長顏莉敏、市議員陳廷秀以及各里里長均出席關心，現場討論相當熱絡。

由於台中港地區為陡坡與緩坡交接地帶，低窪無法順利排水，颱風期間常有淹水問題，是居民長期以來惡夢。

范世億進行簡報指出，南山截水溝流經沙鹿、龍井區，整治計畫共分為三期，第一期為下游拓寬段，將龍井排水匯流口至南勢坑溪的兩岸河道，由原25公尺拓寬為40公尺，整治4.7公里，經費26億元，包括10件護岸標及7件橋梁標，整體工程共17件，目前已完成16件。

第二期開闢南勢坑溪至北勢溪之間的排水路，全長約1.8公里，經費24億元，分4件護岸標及4件橋梁標，8件工程皆已完成，一、二期均陸續完工中。

第三期為新闢北勢溪至竹林北溪上游延伸段，全長約2.9公里，目前規劃中，將跟中央爭取經費加速推動，預估總經費約65億元。