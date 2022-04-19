公路總局第二區養護工程處19日指出，中橫便道20日起恢復常態3班通行。（陳淑娥攝）

公路總局第二區養護工程處19日指出，中橫便道20日起恢復常態3班通行。（陳淑娥攝）

2月豪雨重創台8線中橫公路，臨37便道(中橫便道)17k＋200鋼橋遭巨石砸毀，谷關工務段2個月積極搶修已提前搶通。公路總局第二區養護工程19日舉辦通行記者會指出，20日起恢復常態3班通行，後續待載重監測成果，可望在大梨山地區農產旺季前，5月1日恢復17噸以下大貨車載貨通行。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐指出，谷關工務段第一時間於2月25日緊急搶通供228連假小型車及豐客865路通行，因橋梁修復程序繁複，故配合調減僅開放早晚7時、16時30分兩班次通行，以及限制通行3.5噸以下車輛，確保基本維生運輸及公眾通輸且兼顧趕工。

谷關工務段長呂正安表示，由於短期搶修需75天至5月中旬，工務段考量5月漸進入大梨山地區農產品輸出旺季，若限制大貨車通行則皆需繞行合歡山路段，又逢杜鵑花季假日台14甲線上午管制通行，恐造成農產運輸不便。

在挹注增加經費以優速工法搶修後，由原3.5噸以下貨車逐步於4月1日開放3.5噸至17噸空車貨車；4月16日再開放9噸以下貨車載貨通行，較5月中旬期程提前1個月，並提前於4月20日恢復常態3班通行。

谷關工務段表示，在通行車重方面已規劃橋梁結構監測，若評估穩定，原預計端午節前恢復17噸以下大貨車載貨通行，可提前於5月1日勞動節連假前恢復。另配合4月16日至6月19日假日早上6時至11時，台14甲線合歡山路段杜鵑花季管制措施，中橫便道也增加開放10時通行班次。