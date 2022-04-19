台商回流所帶動的科技擴廠效益持續發酵，連帶刺激房地產景氣熱絡，加上前瞻計畫需求穩定，推升國內水泥、預拌混凝土廠發貨量大增，市場預期，台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）及國產建材（2504）等國內市場的營運成長，會旺到明年。

不只是發貨量的增加，在通膨激勵原物料價格上漲下，水泥、預拌混凝土的價格也陸續調漲，整個產業的毛利率可望衝高。

從第一季整個水泥廠發貨量來看，2022年全年國內的水泥、預拌混凝土總發貨量，可達年增5％。

台泥預拌混凝土事業部、亞泥轉投資的亞東預拌，以及國產建材，2021年的發貨量都已衝高到近五年來的高峰。

在需求持續暢旺下，國內預拌混凝土市占龍頭國產建材，預估今年的發貨量將達700萬立方米，會是歷史新高。

依台、亞泥及國產建材手中訂單需求統計，此波水泥、預拌混凝土的榮景，將可延續到2023年。

在價格上，為反映原物料成本及煤炭價格的飆漲，市場已傳出，國內水泥第二季的價格，將調漲近一成。

水泥、爐石等物料價格上漲下，南部的預拌混凝土廠為反映成本，也已發出將調漲12％的消息。

市場預估，在水泥、預拌混凝土價格陸續調整，且幅度都在一成以上，水泥廠及預拌混凝土廠2022年的毛利率約可較去年提升1.5個百分點以上。