T1聯盟元年2021-22球季例行賽進入尾聲，南台灣勁旅高雄全家海神成軍短短不到1年，即整合出超強戰力，本季例行賽一路獨走，並在上周主場最終戰成功關門，提前鎖定例行賽龍頭排名，篤定獲得季後賽第一種子席位，成為南台灣唯一霸主，臺中葳格太陽雖然無緣搶佔聯盟首位，但上周主場同樣拉出二連勝，老二排名愈坐愈穩。

即使臺中葳格太陽死命追擊，但高雄全家海神依舊打出王者風範，上周例行賽主場兩戰全勝，並在周日主場最終戰擊敗桃園雲豹，以一波五連勝直接攻頂稱王，提前鎖定例行賽龍頭排名，成為南台灣唯一霸主。

封王關鍵戰對上雲豹，海神就算輪休當家中鋒庫薩斯，仍靠著明星亞外控衛布銳克曼穿針引線打出凌厲攻勢，全場布銳克曼繳出16分、16助攻的雙16成績，率對輕鬆勝出。

身為台灣人氣洋將，塔克早在本季開打前就被臺中葳格太陽總經理汪蔚傑相中，可惜因接觸太晚，雙方無緣合作，沒想到季中塔克突遭釋出，汪蔚傑不願再錯過，幾乎在第一時間就立馬網羅，汪蔚傑說：「當我知道塔克被釋出後，我大概只花了10分鐘就跑到他住的地方找他，就是一定要把他找進來。」

塔克加盟後一改過往為人詬病的獨霸球風，完全配合太陽的團隊籃球，甘願擔任第六人角色，雖然犧牲的球權和上場時間，但塔克卻反而打出更高效的表現，讓人見識到「塔克老師」的真正威力，上週主場最後2戰，他以63.2%的超高命中率平均拿下14分、6籃板、8助攻，太陽隊長陳靖寰對於塔克表現讚不絕口：「他打球真的太聰明，這時間要投、要傳、要切，他都掌握得非常好，加上我們球隊還有桑尼、何喬登這些進攻點，都幫他分散了許多防守壓力，給了他更大的進攻發揮空間。」

因為戰績不如預期，桃園雲豹總教練王志群日前扛責請辭，改由總經理蘇翊傑暫代總教練職務，原球探顧問劉嘉發轉任技術顧問，達欣師徒兩人聯手帶兵，寄望桃園雲豹能保住季後挑戰賽資格，周日雲豹作客高雄全家海神，劉嘉發繼去年執教SBL九太科技後再度重返球場調度、指揮，可惜師徒聯手帶兵首秀還是鎩羽，雖在第四節一度將落後比分追近到僅剩個位數，但欠缺逆轉一口氣，無緣扭轉戰局，但劉嘉發還是肯定球員們的表現：「我們的防守已經有做到位，我覺得一步一步來，我們絕對還有機會。」