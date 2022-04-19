本土疫情狂燒！ 高雄瑞祥高中明起停課3天 19:232022/04/19 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市瑞祥高中傳出有1名高中生確診，今（19）日晚間校方在官網公告指出，因疫情之故，高中部學生停實體課3天（4月20日至4月22日）。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續狂燒，高市瑞祥高中傳出有1名高中生確診，今（19）日晚間校方在官網公告指出，因疫情之故，高中部學生停實體課3天（4月20日至4月22日），但停課不停學，改為採線上課程，提醒學生留在家中，勿到學校上課。至於自主健康管理或密切接觸者的師生再另行通知。 恐怖高中上百名校友集體長腦瘤 駭人真相被挖出 本土再飆新高＋1626 境外101例 增2人死亡 #瑞祥 #高中 #本土疫情 #狂燒 #3天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆崁仔頂魚市確診＋6 自主休市3天 11:042022/04/19 生活 防蔓延至長三角 上海堅守動態清零 04:102022/04/19 焦點新聞 台南高中畢旅驚傳領隊性騒擾 民代指受害女學生至少6人 18:482022/04/19 社會 3月信保融資1,336.31億 月增逾七成 04:102022/04/19 金融．稅務 基隆2市場中鏢 林右昌宣布：不會休市、確診攤商停業3天 15:242022/04/17 生活 士林清晨死亡車禍 機車遭小貨車追撞 女乘客噴飛身亡 07:222022/04/19 社會 國民黨智庫批蔡政府 防疫指引太陽春 18:262022/04/19 政治 台中明道中學傳2學生確診 校方深夜宣布停課3天 採線上教學 04:472022/04/19 生活 中重症＋10！首見「2歲幼童重症」 PTT網友嚇歪大喊怕了 07:002022/04/17 政治 染疫2歲童成最小死亡個案 暫未發現感染其他病毒 16:132022/04/19 生活 高中妹玩交友軟體全裸視訊 噁男竟截圖私藏喊：不要怕 11:242022/04/19 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。