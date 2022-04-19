本土疫情持續狂燒，高市瑞祥高中傳出有1名高中生確診，今（19）日晚間校方在官網公告指出，因疫情之故，高中部學生停實體課3天（4月20日至4月22日），但停課不停學，改為採線上課程，提醒學生留在家中，勿到學校上課。至於自主健康管理或密切接觸者的師生再另行通知。