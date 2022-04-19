長榮集團經營權攻防不斷，在弟弟派主導的長榮國際，陸續撤換在長榮鋼鐵、立榮航空的法人代表後，今日改派長榮航空的法人董事，呼聲最高的張榮發三子張國政並未入列，由曾任長榮航空總經理的吳景明、甄明法律事務所律師陳昭龍出任。

長榮集團經營權爭奪這段期間，包括大姊夫鄭深池、老二張國明之子張聖皓、甚至連張國煒都陸續回到集團，唯獨張國政不見身影，今日答案揭曉，張國政並未名列長榮航的董事名單，但也埋下伏筆。

業內人士指出，在長榮鋼鐵改選前，長榮航空還是「大哥轄區」，張國政改派代表人進入董事會，可藉此了解公司運作，但也保留後續改派的可能性，具有彈性。

許多人常把長榮航與張國煒聯想在一起，不過卻忽略了，長榮航是由張國政一手創辦，他曾被曾外界形容為最像張榮發的接班人，但也 因為父子個性都拗，15年前父子決裂，旋即淡出集團核心，把長榮航空的舞台留給了張國煒。

張國政於2017年以長榮國際法人代表身分，重返長榮航擔任董事， 不過後來大房三兄弟分裂，2020年長榮航改選時，張國政便卸下董事 身分，但即便如此，逢股東會時仍會派律師親征股東會，就長榮航經營提出意見。

張國政曾任長榮航董事長、總經理，從不諱言最有感情的就是航空，對於航空的喜好絲毫不輸給張國煒。日前大哥張國華受訪時也曾透 露，張國政在張榮發辭世後，曾經向他表示想要接長榮航，但張國華要他「自己買(股票)」，雙方因此種下心結。