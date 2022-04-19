EDA廠新思科技宣布其簽核工程變更指令（engineering change order，ECO）解決方案Tweaker ECO，有效協助NAND控制晶片及儲存解決方案廠群聯電子（8299）實現無可比擬的設計到簽核（design-to-signoff）運算能力，並加速其新世代大型設計的設計周轉時間（turnaround time）。

這項突破性技術讓群聯電子將晶片設計週期的ECO迭代（iteration）減少50％，並將ECO周轉時間縮短三倍，使其設計團隊針對大型設計容量保有設計的靈活性，同時在人工智慧、資料中心、汽車、超連結（hyper-connectivity）、運算、工業和消費等設計應用上，也達到優異的功耗、效能和面積（PPA）優化目標。

隨著晶片設計的尺寸和複雜性不斷增加，傳統ECO工具面臨更多提升運算能力、增加機器儲存和記憶體容量的需求。使用層階設計（hierarchical design）等典型ECO策略與工具的公司，常常無法將大型設計所需的記憶體、儲存空間和執行時間(runtime)降至最低，因而影響到設計的生產力。

而透過最新的Gigachip Hierarchical技術，Tweaker ECO能大幅縮短周轉時間並減少數百gigabytes的記憶體，同時帶來可預測的設計收斂以及更少的ECO迭代，卻不會影響準確性。

具備Gigachip Hierarchical的ECO技術提供了可預測的層階收斂（hierarchical convergence），經優化後能在單一機器上同時執行超過1億個執行個體（instance）的設計和數百個情境（scenario），相較於傳統的ECO流程，該技術能大幅降低所需的硬體資源。