高雄輕軌二階工程持續推進中，力拚今年底通車至C24站，高雄市副市長林欽榮視察表示，目前各工區進度超前3％，今年高雄10月7日至23日將舉辦2022台灣設計展，也期勉團隊在兼顧公安狀況下，提前通車營運。

從2020年年11月輕軌復工後，採分階段施工逐段通車方式推動工進，要達成輕軌C20~C24於今年底完工通車的任務。高雄市副市長林欽榮於19日上午視察C20至C24施工進度，包含C24站體結構工程、美術館園區C21A站周邊工程進度，並聽取捷運局工程進度簡報。目前於美術館路段與大順路段軌道施工與箱涵改建工程，各工區進度持續超前，平均進度達近60％。

捷運局表示，目前美術館路段與大順路段共5個工區，各區施工進度達近60％，現階段先行施作的雨水箱涵重建工作預計於今年5月汛期來臨前完成，且各工區進度均能穩定超前週目標約3％，今年底可望如期通車至C24站，捷運局也考量接下來汛期對工程推進及對交通影響，規劃屬於明年底通車的大順路段各工區將暫先以AC回鋪路面恢復車輛通行。

由於2022年10月7日至23日將於高雄舉辦台灣設計展，因此林欽榮也期勉輕軌團隊配合2022台灣設計展，在兼顧工安與工程品質的前提下，評估提前通車營運的可能性，讓更多市民大眾可以便利搭乘輕軌參與設計展活動。