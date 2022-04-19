藝人李妍瑾確診入住疫旅館隔離，被旅館要求2人1室，她詢問能否跟確診朋友居住卻遭拒絕，質疑「為什麼要跟別人住在一起？」並擔憂交叉感染。對此，北市衛生局回應，現行規範2人1室不限家人、同住或同行者，但會再了解李妍瑾所述的友人是否入住同一旅館或其他因素無法2人1室。

北市府表示，確診者若同時抵達集中檢疫所或防疫專責旅館，原本為同住者情侶或家人便會一起隔離，其餘則採同性別2人1室，但不同性別的陌生人則不會安排2人1室；如果李妍瑾與友人非同時間抵達防疫旅館，就無法由確診者自由選擇與誰同住。