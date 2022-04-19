曾活躍演藝圈的明星夫妻檔張庭、林瑞陽，前陣子因公司涉嫌違法傳銷，遭凍結資金台幣26億，想不到近日再傳夫妻倆旗下總價17億人民幣（約台幣79億）房產被查封，引發網友熱議，稍早之前張庭透過律師函正式發表回應，請外界勿多加揣測。

張庭和林瑞陽成立的「上海達爾威公司」旗下美妝品牌「TST庭秘密」，遭控涉嫌傳銷牟取暴利，立案調查4個月，市場監管部門認定構成組織策劃傳銷違法行為，需沒收違法所得1927.99萬元人民幣，外加罰款170萬元人民幣，換算合計約9500萬台幣。

此外，根據陸媒《澎湃新聞》19日報導，張庭、林瑞陽夫婦的達爾威公司，因涉嫌使用網路進行傳銷活動，導致名下價值17億人民幣（約台幣79億）的96套房產被查封；消息一出，立刻掀起熱議。

不過，張庭所屬的公司「TST庭秘密」已委任北京市鼎恒律師事務所，19日晚間在微博PO律師函代為聲明，表示上海達爾威有限公司近期不斷被多個社交帳號發布不實的消息和影片，目前正配合相關部門的合法調查；至於沒第一時間回應的原因，是認為要遵守相關法規的要求，不得擅自公開任何消息；由於該案件複雜，達爾威公司不方便回答各方的問題，請外界不要無端猜測，並向不實傳言的相關負責人保留追究法律責任的權利。